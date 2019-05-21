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İran uranyum zenginleştirme kapasitesini dört kat arttırdı

21.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

İran uranyum zenginleştirme kapasitesini dört kat arttırdığını duyurdu.

Açıklama ülkenin 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının bir hafta sonrasında geldi.ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, İran'daki Natanz nükleer tesisindeki bir yetkili Tasnim haber ajansına İran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretim kapasitesini dört kat arttırdığını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA daha sonra İran Atom Enerjisi kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin İran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretim kapasitesini dört kat artırdığını doğruladığını bildirdi. Kemalvendi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı konu hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Ajanstan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu açıklama ülkenin 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının bir hafta sonrasında geldi. İran'ın bu kararı sonrası Tahran ve Washington arasındaki gerilim geçen haftadan bu yana yükseldi. İran'ın kararı sonrası anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi Körfez'e "İran tehdidini" frenlemek için savaş gemisi ve B-52 bombardıman uçakları gönderdi.

Üretim sınırı geçersiz

2015'teki anlaşma İran'ın 300 kilogram düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretmesine ve Tahran'ın üretim fazlası miktarı depolamak veya satmak için ülke dışına çıkarmasına izin veriyordu.

İran 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını belirten açıklamasında, 300 kilogramlık sınırın artık geçerli olmadığını belirtmişti.

Anlaşmaya göre İran uranyumu yüzde 3,67 seyiyesinde zenginleştirebiliyor. Nükleer silah yapmak için yüzde 90 seviyesinde zenginleştirilmiş uranyum gerekiyor. Ancak fazla kapasitenin ne kadar olduğu ve mevcut stoğun zenginleştirme oranı bilinmiyor. İran anlaşmadan önce yüzde 20 seviyesinde uranyum zenginleştirme yapıyordu.

Reuters, AP/SSB,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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