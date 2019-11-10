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İran uranyum zenginleştirme oranını yükseltti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

İran uranyum zenginleştirme oranını yüzde beşe çıkardığını duyurdu.

İran uranyum zenginleştirme oranını yükseltti

İran nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden adım adım vazgeçmeye devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında "İhtiyaçlarımız ve verdiğimiz emirler uyarınca şu anda yüzde 5 üretim yapıyoruz" dedi. Kemalvendi ülkesinin uranyumu dilediği ölçüde zenginleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu da söyledi.

İran üç ay önce 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın izin verdiği yüzde 3,67'lik oranı geçerek uranyumu yüzde 4,5'lik oranda zenginleştirmişti. İran anlaşma öncesinde ise uranyumu yüzde 20 seviyelerinde zenginleştiriyordu. Nükleer başlık üretimi için ise uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

İran geçen çarşamba gecesi Fordo Nükleer Tesisi'nin resmi olarak yeniden çalışmaya başladığını duyurmuştu. Fordo'daki işlemler nükleer anlaşma uyarınca durdurulmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinin ardından İran mayıs ayından bu yana nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey vazgeçiyor.

İran nükleer silah iddialarını reddediyor

İran kendisine yöneltilen nükleer silah üretmeye çalıştığı iddialarını, ülkenin nükleer programının tamamen sivil amaçlı olduğu gerekçesiyle reddediyor. Ancak nükleer silahlar için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyulması nedeniyle İran'ın uranyumu zenginleştirme oranı uzun süredir tartışmalara neden oluyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, İran'ın nükleer zenginleştirme sahalarından biri olan Natanz'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bir müfettişine yönelik davranışla ilgili tartışmalara da değindi. Kemalvendi görüntülerin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu şekilde Tahran’ın müfettişin giriş alanında bir alarmı aktive ettiği şeklindeki açıklamalarının belgeleneceğini belirtti. UAEA müfettişine tesise girişi izni verilmemiş, ABD ve AB bu durumu ağır bir şekilde eleştirmişti.

AFP,/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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