İran uranyum zenginleştirme oranını yükseltti

İran nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden adım adım vazgeçmeye devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında "İhtiyaçlarımız ve verdiğimiz emirler uyarınca şu anda yüzde 5 üretim yapıyoruz" dedi. Kemalvendi ülkesinin uranyumu dilediği ölçüde zenginleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu da söyledi.

İran üç ay önce 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın izin verdiği yüzde 3,67'lik oranı geçerek uranyumu yüzde 4,5'lik oranda zenginleştirmişti. İran anlaşma öncesinde ise uranyumu yüzde 20 seviyelerinde zenginleştiriyordu. Nükleer başlık üretimi için ise uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

İran geçen çarşamba gecesi Fordo Nükleer Tesisi'nin resmi olarak yeniden çalışmaya başladığını duyurmuştu. Fordo'daki işlemler nükleer anlaşma uyarınca durdurulmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinin ardından İran mayıs ayından bu yana nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey vazgeçiyor.