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İran: Uranyum zenginleştirme sınırını aşacağız

07.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

İran, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklamaya tepki gösterirken, İsrail Başbakanı Netanyahu İran’a karşı yaptırım çağrısında bulundu.İran, 2015 yılında varılan nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, düzenlediği basın konferansında, "Bugün itibarıyle yüzde 3,67'lik limite bağlı kalmayacağız ve uranyum zenginleştirme (oranı) kendi ihtiyaçlarımıza göre artırılacak" dedi. İranlı yetkililer ABD'nin tek taraflı çekildiği anlaşmada imzası bulunan diğer devletlere tanınan 60 günlük süreyi hatırlatarak, gerekli girişimlerde bulunulmadığı takdirde İran'ın bir sonraki adımı atacağını belirtti. Diğer yandan anlaşmayı kurtarmaya yönelik diplomatik girişimlerde bulunulduğunun da sinyalleri verildi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, Batılı güçlerle müzakerelerin sürdüğünü ve bu ay içinde bakanlık düzeyinde müzakerelerin planlandığını belirtti.

Netanyahu'dan İran'a yönelik yaptırım çağrısı

İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal edeceği yönündeki açıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tepki geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, Macron'un söz konusu açıklamayı kınadığını ve taraflar arasındaki diyaloğun devamı için belirlenen 15 Temmuz mühletini hatırlattığını belirtti. Sürenin aşılması halinde atılacak adımlara ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'ın girişimini "oldukça tehlikeli bir adım" olarak nitelendirerek, Batılı devletlere yaptırım çağrısı yaptı. İran‘ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ne verdiği sözü tutmadığını söyleyen Netanyahu, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya atıfla, "Dostlarımıza sesleniyorum: Bu anlaşmayı siz imzaladınız ve bu adımı atarlarsa ağır yaptırımların devreye sokulacağını söylediniz. Güvenlik Konseyi kararı bu yöndeydi. Şimdi neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen hafta yaptığı açıklamada, "nükleer anlaşamda belirtilen vaatlerin yerine getirilmemesi halinde 7 Temmuz‘dan itibaren uranyum zenginleştirme sınırının yüzde 3,67 olmayacağını, ancak diğer ülkeler anlaşmaya uyarsa kısıtlamaları bir saat içinde yeniden yürürlüğe sokabileceklerini" söylemişti.

DW,dpa,rtr,AP/SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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