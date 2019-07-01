İran Uranyum Zenginleştirme Sınırını Aştı

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini, 2015’te Batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok sınırının üstüne çıkardı.
Haber ajansı Reuters’a konuşan bir kaynak, ‘’Daha önce de hamlelerimizi sürdüreceğimizi söylediğimiz üzere, stok 300 kiloyu aştı’’ dedi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars da başka bir kaynağa dayanarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu UAEK denetçilerinin, bugün İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarını ölçtüğünü belirtti.
İran’ın, nükleer silah başlığı yapacak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum biriktirebilmesi için ilk adım olarak yüzde 3,6 gibi düşük bir oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olması gerekiyor. Geçen Çarşamba günü UAEK, İran’ın nükleer anlaşma sınırı olan 202.8 kilogram sınırına yaklaştığını ve 200 kilogram civarında uranyum zenginleştirdiğini teyit etmişti.
Bugün İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de "İran hiçbir zaman ABD'den gelen baskılara boyun eğmeyecek. İran ile görüşmek istiyorlarsa, saygı göstermeleri gerekiyor" dedi.
Zarif, "Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etmeyin… İran her zaman baskıya direndi ve saygı duyulduğunda saygıyla karşılık verdi" diye konuştu.
Nükleer anlaşmanın tarafları olan ülkelerin geçen Cuma Viyana’da yaptığı müzakerelerden de sonuç çıkmamıştı. İran, zenginleştirilmiş uranyum sınırını aşma planlarından geri adım atmalarını sağlamak adına Avrupa ülkelerinin çok az ticari destek sunduğunu söylemişti.
ABD 2018 yılının Mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları hayata geçirmişti. ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "hiçbir ön koşul olmadan" görüşmelerde bulunma çağrısı yapmıştı ancak Tahran, ABD nükleer anlaşmaya geri dönene kadar Trump'la görüşmeleri reddediyor.
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