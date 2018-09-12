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İran uranyum zenginleştirmek için 3 ila 4 bin santrifüje sahip

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, nükleer anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirme tesisinde aktif olarak 3 ila 4 bin santrifüjün çalıştığını söyledi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, nükleer anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirme tesisinde aktif olarak 3 ila 4 bin santrifüjün çalıştığını duyurdu.

İran Meclis Başkanı Laricani, Fars eyaletine bağlı Lar kentinde katıldığı bir törende yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer programı ve Avrupa ile nükleer anlaşmanın devamına ilişkin sürdürülen görüşmelere değindi.

ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın ABD ve İsrail'in talebi doğrultusunda imzalandığını söyleyen Laricani, "Talep ettikleri anlaşmayı ortadan kaldırdılar daha sonra da ABD anlaşmadan çekildi." dedi.

ABD'nin anlaşmadan ayrılmasından sonra Avrupalı liderlerin anlaşmayı korumak için İran'dan zaman istediğini hatırlatan Laricani, "Bizden talep ettikleri süre dolmak üzere." dedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Laricani, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını ancak uranyum zenginleştirme hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, uranyum zenginleştirme tesislerinde yaklaşık 3 ila 4 bin aktif santrifüjün çalıştığını söyledi. İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma uyarınca, Tahran'ın 10 yıl boyunca santrfüj sayısını 5 bin 60'ın üstüne çıkarmaması gerekiyor.

Anlaşmadan önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) verilerine göre, İran'ın Natanz ve Fordo tesislerinde 19 bin santrifüj uranyum zenginleştirmede kullanılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Ali Ekber Salihi nükleer

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