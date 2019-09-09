‘İran Uranyum Zenginleştirmeye Bir Adım Daha Yaklaştı’

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın, uranyum zenginleştirme faaliyetleri kapsamında daha gelişmiş santrifüjler kurmaya başladığını bildirdi. Tahran’ın bu adımı 2015 yılında yapılan uluslararası nükleer anlaşmaya aykırı.

2015 anlaşması İran’ın yalnızca 5 bin kadar birinci nesil IR-1 santrifüjle uranyum zenginleştirmesine izin veriyor. Tahran anlaşma uyarınca çok az sayıda başka santrifüjü ise zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeden araştırma amaçlı kullanabiliyor.

Ancak ABD’nin geçen yıl Mayıs ayında anlaşmadan çekilerek İran’a yaptırımları yeniden devreye sokması karşısında Tahran da nükleer faaliyetlerinde anlaşmayla belirlenen sınırları adım adım aşarak yanıt verdi.

İran geçen hafta anlaşmanın araştırma geliştirme konusundaki sınırlarını aşacağını bildirmişti. Bu İran’ın gelişmiş santrifüj kullanımını da kapsıyor.

UAEK bir dizi az sayıda gelişmiş santrifüjün kurulduğunu ya da kurulmakta olduğunu doğruladı.

Sözcü, kurulan tüm santrifüjlerin uranyum heksaflorid test etmek için kurulduğunu ancak hiçbirinin 7 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde bu gazla test edilmediklerini bildirdi.