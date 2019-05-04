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"İran uranyum zenginleştirmeye devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "İran nükleer anlaşma kapsamında ağır su üretebilir. Biz anlaşmayı ihlal etmedik. Anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmeye de devam edeceğiz. Siz ister alın ister almayın"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, nükleer anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmeye ve ağır su üretimine devam edeceklerini belirtti.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da öğretmenlerle bir araya gelen Laricani, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'ın sivil nükleer faaliyetlerini hedef alan yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD'nin İran'a karşı aldığı kararları "psikolojik operasyonun bir türü" olarak niteleyen Laricani, "İran nükleer anlaşma kapsamında ağır su üretebilir. Biz anlaşmayı ihlal etmedik. Anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmeye de devam edeceğiz. Siz ister alın ister almayın." ifadelerini kullandı.

Laricani, ABD'nin, İran aleyhindeki girişimlerine karşı ülkedeki tüm kesimlerin farklılıklarını bir kenara koyarak birlik olması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, doğal uranyum karşılığında zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin de bundan sonra ABD yaptırımlarının kapsamına girebileceği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, İran'ın mevcut sınırların ötesinde ürettiği ağır su stoklarına da izin verilmeyeceği ve İran'a ağır su temin edilmemesi gerektiği ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma,Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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İRAN İran Meclis Başkanı Ali Laricani nükleer anlaşma

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