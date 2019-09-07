HABER

İran uranyum zenginleştirmeye hız veriyor

07.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

İran uranyum zenginleştirme programını hızlandırmak için daha modern ve hızlı sentrifüjler kullanacağını açıkladı.

İran uranyum zenginleştirmeye hız veriyor

Tahran nükleer anlaşmadan böylece daha da uzaklaşmış oldu.ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi üzerine Tahran da anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey vazgeçiyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi uranyum zenginleştirmeyi daha hızlı yapabilmek için daha modern ve hızlı sentrifüjlerle çalışacaklarını duyurdu. Kemalvandi 20 adet IR-4 ve 20 adet de IR-6 tipi sentrifüjü devreye soktuklarını söyledi. Nükleer anlaşma İran'ın sadece IR-1 tipi sentrifüj kullanmasına izin veriyor.

Kemalvandi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile iş birliğini bu yeni dönemde de sürdüreceklerini belirterek, "UAEK müfettişlerinin tesislere girişini kısıtlamayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, daha önce yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ulusal nükleer teknolojinin ve araştırmanın geliştirilmesi için gerekli her tür girişimde bulunacağını söylemişti.

Tahran uranyum stoğunu da artırıyor

İran'ın daha hızlı sentrifüjlerle uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirebileceği belirtiliyor. İran nükleer anlaşmanın izin verdiği yüzde 3,67’lik oranı iki ay önce geçerek uranyumu yüzde 4,5'lik oranda zenginleştirmişti. Nükleer silah için ise yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyuluyor. Yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyuma geçmenin ise nispeten daha kolay bir işlem olduğu belirtiliyor.

İran ayrıca anlaşmanın 300 kilogram olarak belirlediği uranyum stoklarını ise 357 kilograma çıkardı.

Tahran’ın nükleer silah üretmesine engel olmak için, 2015 yılında Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, ABD ile İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı. Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD İran’a yeni ekonomik yaptırımlar öngörmüştü. ABD İran’ı ekonomik yaptırımlarla daha sert koşullara sahip bir anlaşma imzalamaya zorlamak istiyor. Anlaşmanın diğer tarafları ise anlaşmayı kurtarmak için bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Mandela’nın torunu idam cezası istediMandela’nın torunu idam cezası istedi
Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdüEşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güney Afrika'da boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

İran'dan yeni 'nükleer' hamlesi! Santrifüjler kullanımına başlıyorlar

İran'dan yeni 'nükleer' hamlesi! Santrifüjler kullanacaklar

ABD Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Ölü sayısı her geçen gün artıyor!

Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a 'sizinleyiz' mesajı

'Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın'

Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı

Danimarka'dan Suriye kararı! ABD'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.