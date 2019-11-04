İran Uranyum Zenginleştirmeyi Hızlandırmaya Hazırlanıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, dünyanın en uzun diplomatik rehine krizi olarak tarihe geçen 1979’daki ABD Büyükelçiliği baskınının 40’ıncı yıldönümünde Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandıracak yeni adımlar atmaya hazırlandığını kaydetti. Böylece Tahran uluslararası nükleer anlaşmanın dışına bir kez daha çıkmış olacak.

Devlet televizyonuna yaptığı açıklamada IR-6 serisi 30 adet santrifüjün açılışının yapıldığını ilan eden Salihi, İran’ın toplamda 60 adet gelişmiş IR-6 santrifüjüne sahip olduğunu söyledi. Salihi, “Bu bizim kapasitemizin ve kararlılığımızın da göstergesi” ifadelerini kullandı.

İran’ın BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile yaptığı uluslararası nükleer anlaşmaya göre, Tahran’ın sahip olabileceği birinci nesil IR-1 santrifüjleri 5 bin adetle sınırlandırılıyor. IR-6 santrifüjleri IR-1’den 10 kat daha hızlı uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip.

Salihi, İranlı bilimadamlarının IR-9 prototipi üzerinde çalıştıklarını ve bunun da IR-1’den 50 kat daha hızlı uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olmasının beklendiğini kaydetti.