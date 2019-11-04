HABER

İran Uranyum Zenginleştirmeyi Hızlandırmaya Hazırlanıyor

04.11.2019 18:37 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, dünyanın en uzun diplomatik rehine krizi olarak tarihe geçen 1979’daki ABD Büyükelçiliği baskınının 40’ıncı yıldönümünde Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandıracak yeni adımlar atmaya hazırlandığını kaydetti

İran Uranyum Zenginleştirmeyi Hızlandırmaya Hazırlanıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, dünyanın en uzun diplomatik rehine krizi olarak tarihe geçen 1979’daki ABD Büyükelçiliği baskınının 40’ıncı yıldönümünde Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandıracak yeni adımlar atmaya hazırlandığını kaydetti. Böylece Tahran uluslararası nükleer anlaşmanın dışına bir kez daha çıkmış olacak.

Devlet televizyonuna yaptığı açıklamada IR-6 serisi 30 adet santrifüjün açılışının yapıldığını ilan eden Salihi, İran’ın toplamda 60 adet gelişmiş IR-6 santrifüjüne sahip olduğunu söyledi. Salihi, “Bu bizim kapasitemizin ve kararlılığımızın da göstergesi” ifadelerini kullandı.

İran’ın BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile yaptığı uluslararası nükleer anlaşmaya göre, Tahran’ın sahip olabileceği birinci nesil IR-1 santrifüjleri 5 bin adetle sınırlandırılıyor. IR-6 santrifüjleri IR-1’den 10 kat daha hızlı uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip.

Salihi, İranlı bilimadamlarının IR-9 prototipi üzerinde çalıştıklarını ve bunun da IR-1’den 50 kat daha hızlı uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olmasının beklendiğini kaydetti.

Uluslararası nükleer anlaşma İran’ın nükleer bomba üretme konusunda ihtiyaç duyduğu zamanı uzatmayı amaçlıyor. İran ise nükleer silah üretmeye çalıştığı iddialarını reddediyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na göre İran geçtiğimiz ay, IR-2m ve IR-4 santrifüjlerin bazılarında, kaskat olarak adlandırılan ve zenginleştirme düzeyini arttırmak için birden fazla santrifüjün bağlanmasını mümkün kılacak şekilde değişiklik yaparak anlaşmayla belirlenen sınırların dışına çıkacağı bilgisini verdi.

Santrifüjlerde bu büyüklükteki ve modeldeki kaskatlar nükleer anlaşma kapsamında yasaklanmıştı.

Tahran ve Washington arasında gerilim geçen yıl Başkan Donald Trump’ın uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yeniden tırmanmıştı. İran, ekonomik yaptırımların hafifletilmesi karşılığındanükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti.

Ancak ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yaptırımları arttırarak petrol ihracatını hedef almıştı. Yaptırımlar sonucu İran’ın ham petrol satışları yüzde 80’den fazla azaldı.

Washington’un maksimum baskı politikası karşısında Tahran da anlaşmayla kabul ettiği yükümlülüklerinden aşama aşama geri adım atmaya başladı. ABD, İran’la yeni bir nükleer anlaşma yapmak istiyor ancak İran, ABD’yle masaya oturmaya yanaşmıyor.

Tahran’ın müzakere masasına oturma koşuluysa ABD’nin tüm ekonomik yaptırımları kaldırması ve Washington’un nükleer anlaşmaya dönmesi.

İran anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkelerinin yaptırımların İran ekonomisi üzerindeki etkisini engellememeleri halinde Kasım ayında anlaşmanın dışına çıkacak yeni adımlar atacağını bildirmişti.

İran’ın attığı adımlar nükleer silah geliştirme süresini belirgin şekilde kısaltmadığı gibi, nükleer anlaşmadan çekilmesi sebebiyle ABD’yi eleştiren Avrupa ülkelerinin anlaşmayı kurtarma çabalarını da zora sokuyor.

Almanya'dan İran'ın bu adımına tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "İran çok gelişmiş santrifüjler geliştirdi. Bu santrifüjler nükleer anlaşmaya uymuyor" diyerek Tahran'ı anlaşmanın ilk haline uyması çağrısında bulundu.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldıTBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı
Demokratlar Azil Soruşturmasında Halka Açık Oturumlara HazırlanıyorDemokratlar Azil Soruşturmasında Halka Açık Oturumlara Hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandal görüntüler! İsrail kanalı: Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler

Skandal görüntüler! 'Eğlence için ateş ettiler'

Gorbaçov BBC'ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike

'Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike'

Vietnam’da İngiltere’deki 39 cesetle bağlantılı 8 gözaltı

İngiltere'deki cesetlerle ilgili yeni gelişme

BM: Ukrayna iç savaşında 3 bin 330 sivil öldü

BM korkunç rakamı açıkladı! 3330 ölü

Trump'tan Güneydoğu Asya liderlerine davet!

Trump'tan özel zirve için ABD'ye davet!

Bolivya muhalefeti hükümete karşı ordudan destek istiyor

Muhalefetten orduya müdahale çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.