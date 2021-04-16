İran Uranyumda Yüzde 60 Saflığa Ulaştı

İran, zenginleştirdiği uranyumun saflık oranını Cuma günü yüzde 60’a çıkararak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Nükleer silah elde etmek için gereken orana bir adım daha yaklaşan İran, Natanz nükleer tesisine Pazar günü düzenlenen saldırı sonrasında, ABD ile 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için sürdürülen dolaylı görüşmelerde elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Üst düzey bir yetkili, saatte sadece birkaç gram uranyum gazının yüzde 60 oranında saflaştırılabildiğini söyledi. Bu oran, daha önce zenginleştirilen uranyum seviyesinin üç katı olsa da Tahran’ın üretebileceğinden çok daha yavaş bir hızda ilerliyor.

Uluslararası denetçiler, İran'ın uranyum zenginleştirme işlemini hava saldırılarına dayanıklı yeraltı tesisleri yerine yer üstündeki Natanz tesisinde gerçekleştirmeyi planladığını daha önce söylemişti.

İran'ın yüzde 60 saflık oranında uranyum zenginleştirmeye başlamasının, ABD'nin yeniden Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmaya katılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için Viyana'da yürütülen görüşmeler sırasında gerginliği tırmandırması bekleniyor. Bu hamle İran'a, tercih ettiği takdirde görüşmelerde gerginliği hızla düşürme seçeneği de sağlıyor.