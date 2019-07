İran uyardı: “Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız”

İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran’ın toprak bütünlüğü ve sınırlarına yönelik her türlü tehdide sert karşılık vereceklerini söyledi.

İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son tehdidine tepki gösterdi. Bakan Hatemi yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail Başbakanı’nın son tehditleri BM’nin 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrası olan BM üyesi ülkeleri tehdit etmeme kuralını ihlal etmektedir” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tehditlerine tepki gösteren Hatemi, İran’ın İslam dini öğretileri ve savunma doktrini ile kendi toprak bütünlüğü ve sınırlarını koruyacağını söyledi.

İran’ın her türlü tehdide yönelik cevabının sert olacağını belirten General Hatemi, BM’den işgalci İsrail rejimini kınamasını ve tehditlerine karşılık hukuki karar alınmasını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail hava filosuna katılan yeni nesil F35 savaş uçağı ziyaretinde İran’ı tehdit ederek, “İran şunu bilmelidir ki bu uçaklar Orta Doğu’da İran’dan Suriye’ye kadar her yerde uçabilmektedir” ifadelerini kullanmıştı.