İran, uyduyu yörüngeye yerleştiremedi

İran’ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran’ın yörüngeye uydu yerleştirme girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi. İran devlet televizyonuna açıklama yapan Bakan Cehromi, Payam adlı uydunun İmam Humeyni Uzay Üssü’nden fırlatıldığını açıkladı. Uydu taşıyıcı roketin ilk ve ikinci aşamayı başarıyla geçtiğini kaydeden İranlı Bakan, üçüncü aşamada yeteri kadar hıza ulaşamadığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın gelecek aylarda planladığı 3 uydu fırlatma işlemini gerçekleştirmesi halinde ekonomik ve diplomatik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise İran’ın uzaya uydu göndermesinin 2231 sayılı BMGK bildirilerine aykırı olmadığını savunmuştu.

