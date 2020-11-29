“İran Uygun Bir Karışılık Verecek”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in baş danışmanı Kemal Harrazi, ülkesinin en üst düzeydeki nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh’in öldürülmesine uygun ve kararlı bir karşılık vereceğini belirtti.

Bu arada İran’da sertlik yanlısı yayınlarıyla bilinen bir gazete ise Fakhrizadeh’in öldürülmesine karşılık İran’ın İsrail’in Hayfa kentine saldırması gerektiğini belirtti.

İran'da yetkililer Fakhrizadeh’in öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutuyor.

Harrazi açıklamasında, ülkesinin Fakhrizadeh’i İran ulusundan alan suçlulara şüphesiz uygun ve kararlı bir karşılık vereceğini kaydetti.

Harrazi aynı zamanda İran Stratejik Konseyi Dış İlişkiler Başkanı.

Fakhrizadeh, Batılı ülkelerle İsrail tarafından İran’ın gizli nükleer programının başındaki isim olarak nitelendiriliyordu.

Fakhrizadeh Cuma günü başkent Tahran yakınlarındaki bir yolda aracının içindeyken silahlı saldırının hedefi oldu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İran’da dini ve askeri liderler saldırıdan İsrail’i soumlu tuttu. Tahran, ülkesinde nükleer bilim adamlarına yönelik 2010’dan bu yana devam eden ölümlü saldırılardan İsrail’i sorumlu tutuyor.