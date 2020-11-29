“İran Uygun Bir Karışılık Verecek”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in baş danışmanı Kemal Harrazi, ülkesinin en üst düzeydeki nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh’in öldürülmesine uygun ve kararlı bir karşılık vereceğini belirtti.
Bu arada İran’da sertlik yanlısı yayınlarıyla bilinen bir gazete ise Fakhrizadeh’in öldürülmesine karşılık İran’ın İsrail’in Hayfa kentine saldırması gerektiğini belirtti.
İran'da yetkililer Fakhrizadeh’in öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutuyor.
Harrazi açıklamasında, ülkesinin Fakhrizadeh’i İran ulusundan alan suçlulara şüphesiz uygun ve kararlı bir karşılık vereceğini kaydetti.
Harrazi aynı zamanda İran Stratejik Konseyi Dış İlişkiler Başkanı.
Fakhrizadeh, Batılı ülkelerle İsrail tarafından İran’ın gizli nükleer programının başındaki isim olarak nitelendiriliyordu.
Fakhrizadeh Cuma günü başkent Tahran yakınlarındaki bir yolda aracının içindeyken silahlı saldırının hedefi oldu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İran’da dini ve askeri liderler saldırıdan İsrail’i soumlu tuttu. Tahran, ülkesinde nükleer bilim adamlarına yönelik 2010’dan bu yana devam eden ölümlü saldırılardan İsrail’i sorumlu tutuyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisinden konuyla ilgili açıklama gelmezken, kabine üyesi Tzachi Hanegbi saldırıyı kimin yaptığını bilmediğini söyledi.
İran’da sertlik yanlısı medya ise intikam alınmasından yana.
Genel Yayın Müdürü, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanan Kayhan Daily gazetesi Fakhrizadeh’in öldürülmesine karşılık İsrail’in kıyı kenti olan Hayfa’ya saldırılması çağrısı yaptı.
Bununla birlikte İran’da iktidar İsrail’e saldırmanın askeri ve siyasi açıdan zorluklarının farkında.
Böyle bir saldırı aynı zamanda 20 Ocak’ta yemin ederek Amerika’nın 46. Başkanı olacak Joe Biden’ın İran’la yeniden nükleer anlaşmaya dönme planını zora sokabilir.
Amerika’yla İran arasında ilişkiler 2018’den bu yana oldukça gergin. Başkan Donald Trump 2018’de İran’la Batılı ülkeler ve Amerika arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti.
Trump anlaşmadan çekilmekle birlikte İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.
İran da karşılık olarak nükleer anlaşmayı ihlal etmeye başlamıştı.
Biden, İran’ın anlaşmaya uyması halinde Amerika’nın anlaşmaya döneceğini belirtmişti.
İran yıllardır nükleer programının barış amaçlı olduğunu belirtiyor.