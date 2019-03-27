İran uyruklu ailenin otomobili şarampole devrildi: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İran uyruklu ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İran uyruklu Saba Kosarıfar'ın (37) kullandığı 17 D 28210 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun şehirlerarası otobüs terminaline yakın bir noktasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kosarıfar ile eşi Younes Hosseınsetayesh (52), çocukları Nura (12) ve Youna (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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