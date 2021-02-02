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  4. İran uyruklu kadın kafasında poşet boğazı kesik halde bulundu

İran uyruklu kadın kafasında poşet boğazı kesik halde bulundu

02.02.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de İran uyruklu bir kadın, evinde kafasına poşet geçirilmiş boğazı kesik halde ölü bulundu.Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, İşletmeciler Caddesi’nde meydana geldi.

Balıkesir’de İran uyruklu bir kadın, evinde kafasına poşet geçirilmiş boğazı kesik halde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, İşletmeciler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işten eve dönen R.B. evine girdiği anda eşi Samira Rashidian’ı (31), kafasına poşet geçirilmiş ve boğazında kesik halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve polis tarafından yapılan müdahalede İran Uyruklu Samira Rashidian’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı incelemede ayrıca, doğalgazın açık bırakıldığını da tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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