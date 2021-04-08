İran uyruklu kadınların tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı kamerada

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan iş yerine 5 Nisan'da gelen İran uyruklu iki kadın, iş yeri çalışanı E.N.T. isimli kişiye ait bin dolar parayı el çabukluğu yöntemiyle çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin inceledi ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin olaydan sonra bir otomobille uzaklaştıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, araç sahibi B.M.'yi Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki adresinde olduğunu belirledi. Yabancı uyruklu B.M., kadınları tanımadığını, yardım etmek amacıyla aracına aldığını ve kadınları Avcılar'da indirdiğini ve yolculuk sırasında kadınlardan birinin telefon numarasını aldığını belirtti. B.M.'nin telefonla ulaştığı şüphelilerin Taksim Meydanı'nda oldukları tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İran uyruklu F.T. (25) ve F.T. (27) isimli şüpheliler aynı gün yakalanarak, gözaltına alındı. "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen F.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheli F.T. de serbest bırakıldı.



