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  4. İran uyruklu kişinin evinden çıktı! Binlerce uyuşturucu hapı kızartma makinesinde saklamış

İran uyruklu kişinin evinden çıktı! Binlerce uyuşturucu hapı kızartma makinesinde saklamış

09.05.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen İran uyruklu M.F.K'nın adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri 3 bin 700 adet uyuşturucu hapı kızartma makinesi içinde buldu. 2 adet hassas terazi de ele geçirilen evde M.F.K. gözaltına alındı.

İran uyruklu kişinin evinden çıktı! Binlerce uyuşturucu hapı kızartma makinesinde saklamış

Olay, 5 Mayıs günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde yaşandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, alışveriş merkezi çevresinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Olay hakkında geniş çaplı başlatılan incelemelerde, ülkeye 1 ay önce giriş yapan M.F.K.'nın, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

UYUŞTURUCU, KIZARTMA MAKİNESİ İÇİNDEN ÇIKTI

Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi. Anahtarın, şüphelinin yaşadığı eve ait olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, operasyon düzenledi.

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Evde arama yapan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, kızartma makinesi altına saklanmış 3 bin 700 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. M.F.K., polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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İstanbul Beylikdüzü
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