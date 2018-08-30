İran uyruklu şüpheli, 1 kilo 678 gram metamfetamin ile yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polis ekipleri tarafından yapılan şüphe üzerine durdurulan araçtaki İran uyruklu F.D.'nin üzerinden, 1 kilo 678 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan F.D., adliyeye sevk edildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan İran uyruklu F.D.'nin üst araması yapıldı. Aramada, şüphelinin üzerinden 1 kilo 678 gram metamfetamin, 649 bin TL ile 1000 İran Riyali çıktı. Gözaltına alınan F.D., Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

