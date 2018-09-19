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İran uyruklu şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine gözaltına aldığı İran uyruklu bir şüphelinin midesindeki kapsüllerde 120 gram metamfetamin çıktı.

İran uyruklu şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine gözaltına aldığı İran uyruklu bir şüphelinin midesindeki kapsüllerde 120 gram metamfetamin çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu İran uyruklu 3 kişinin üst aramasını yaptı. Şüphelilerden 2'sinin üzerindeki meyvu suyu kutularında 317,41 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan diğeri verilen yemeği kabul etmeyince, polis durumdan şüphelendi. Hastaneye sevk edilerek röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde kapsüller bulunduğu belirlendi. Ameliyata alınan şüphelinin midesindeki kapsüller çıkarıldı. Kapsüllerde toplam 120 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.
Tatvan ilçesinde yapılan uygulamalarda ise şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst araması yapıldı. Şüphelilerden Y.K.'nin üzerinde 1 kilo 235,78 gram, E.D'nin üzerinde ise 685,08 gram olmak üzere, toplam 1 kilo 920,86 gram eroin ele geçirildi.
Her iki olayla ilglii soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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