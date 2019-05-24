İran uyruklu uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İran uyruklu Abdolnaseer Mammrostamibookani (38), 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu işçi Abdolnaseer Mammrostamibookani'yi 10 Şubat günü Talas ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde 3 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Mammrostamibookani, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Bu suçtan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Abdolnaseer Mammrostamibookani, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde "Hayatımın hiç bir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Uyuşturucu ticaretiyle de uğraşmıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Abdolnaseer Mammrostamibookani'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

