HABER

İran uyruklu uyuşturucu şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 18:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 kişi yakalandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İran uyruklu uyuşturucu şüphelisi adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 66 uyuşturucu hap ile 0,94 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şüphelilerden biri 'uyuşturucu madde kullanmak'tan hakkında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İran uyruklu uyuşturucu şüphelisi adliyedeİran uyruklu uyuşturucu şüphelisi adliyede

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynakAfrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak
Kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...Kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...
Herkes oraya akın etti: Doldu, taştıHerkes oraya akın etti: Doldu, taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeniden aday

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeniden aday

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

Bolu'da 1+1 eve yapılan baskında 9 kişi fuhuş yaparken yakalandı

Bolu'da 1+1 eve yapılan baskında 9 kişi fuhuş yaparken yakalandı

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...

Kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...

Hafta sonu herkes Kartepe'ye akın etti

Herkes oraya akın etti: Doldu, taştı

'Benim için yaş farkı önemli değil' dedi ama... Bunu hiç beklemiyordu!

'Benim için yaş farkı önemli değil' dedi ama... Bunu hiç beklemiyordu!

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Cinsel içerikli fotoğraflarla taciz etti! Buluşmaya gittiğinde ise…

Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...

Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Vahşet! Genç kadını öldürüp cesedini parçalara ayırdı sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.