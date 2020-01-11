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  4. İran uyruklu uyuşturucu tacirleri Ankara’da yakalandı

İran uyruklu uyuşturucu tacirleri Ankara’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Başkentte uyuşturucu tacirliği ve üretimi yaptığı belirlenen İran uyruklu 3 zanlı, Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Ankara’da Mamak ilçesinde İran uyruklu oldukları belirlenen zanlılar Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

İran uyruklu uyuşturucu tacirleri Ankara’da yakalandı

Başkentte uyuşturucu tacirliği ve üretimi yaptığı belirlenen İran uyruklu 3 zanlı, Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara’da Mamak ilçesinde İran uyruklu oldukları belirlenen zanlılar Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlıların Ankara’da belli yerlerde uyuşturucu tacirliği yaptığı ve uyuşturucu maddenin imalatını gerçekleştirdiği istihbaratı alındı. Madde satışı yapan ve bunları kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İran uyruklu 2 erkek ile bir kadının Mamak Demirlibahçe Mahallesi Uzgörenler Sokak’ta bir evde kaldıkları, metamfetamin uyuşturucu maddesi imal ettikleri ve sattıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler şüphelileri izlemeye aldı. Ekipler, zanlıların birkaç günlüğüne İstanbul’a gittiklerini belirledi. Şahısların İstanbul’dan metamfetamin aldıkları ve işlemek için şehirlerarası otobüs kullanarak başkente getirecekleri tespit edildi. Polis, sokakta ve otogar çevresinde güvenlik önlemi aldı. AŞTİ’de şüpheliler, ticari taksiye bindiği esnada yakın takibe alındı. Taksi evin bulunduğu sokağa kadar izlenirken zanlılardan S.H., Z.A. ile Ş.S.P. tam eve girecekken yakalanarak gözaltına alındı. Polis zanlılar üzerinde ve evde yaptığı incelemede, kutu içerisinde 495 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu tacirliğinden elde edilen 100 dolar ve 520 lira para ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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