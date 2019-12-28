İran uyruklu zanlı, yuttuğu 48 paket eroini hastanede bir haftada çıkardı

Adana Havalimanında yakalanan, mide ile bağırsağında 49 pakette 775 gram eroin olduğu tespit edilen İranlı kurye, paketleri hastanede tam bir haftada özel ilaçla gözetim altında tek tek çıkardı. Taburcu olan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Aralık günü Adana Havalimanında meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün havalimanında bekleyen sivil ekipler, Van’dan gelen İran uyruklu Seddigh Raşhıdıtavana (58) isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. Polis, şahsı biraz takip edip daha sonra durdurarak arama yaptı. Ancak herhangi bir suç unsuru bulunmadı. Polisin arama yaptığı sırada şahsın sürekli terlemesinden şüphelenen polis, daha önce birçok İran uyruklu şahsın uyuşturucu sevkiyatını mide ve bağırsağında yaptığını bilerek bu durumdan şüphelendi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak hastaneye götürüldü.

"Önce tomografi sonra endoskopi"

Polis, şahsın midesinde eroin olabileceğinden şüphelenip hemen hastanenin gastroenteroloji bölümüne götürdü. Burada tomografisi çekilen midede, sosis büyüklüğünde paketler tespit edildi. Ancak polis, emin olmak için daha sonra şahsa endoskopi işlemi de yaptırdı. Bu sayede ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskopi adı verilen bir cihaz yardımıyla şahsın yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsaklarında 49 paket sosis büyüklüğünde paketler olduğu kesinleşti.