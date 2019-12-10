İran Vatandaşlarını Uyardı: ‘ABD’ye Gitmeyin’

İran vatandaşlarını Amerika’ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada ABD’deki İranlılar’ın keyfi tutuklamalara ve insanlık dışı koşullarda uzun süren gözaltı uygulamasına maruz kaldıklarını belirtildi.

Seyahat uyarısında özellikle seçkin kesimden olanlar ve bilimadamlarından Amerika’ya, çeşitli konferanslara davetli bile olsalar gerekmedikçe, seyahat etmemeleri istendi. ABD ve İran arasında Cumartesi günü mahkum takası yapılmıştı.

Serbest bırakılan mahkumlar İran’da casusluk suçlamasıyla üç yıl boyunca tutuklu kalan Amerikalı yüksek lisans öğrencisi Xiyue Wang ile Washington’un İran yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamasıyla geçen yıldan bu yana ABD’de tutuklu bulunan İranlı kök hücre araştırmacısı Mesud Süleymani idi.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre Süleymani, Minnesota’daki Mayo Klinik’te bir araştırma programına katılmak üzere davet edilmişti.

ABD hapishanelerinde yaptırımları delmekle suçlanan bazı İran vatandaşları da tutuluyor. Washington, İran’dan ABD vatandaşı baba-oğul Siamak ve Bekir Namazi, geçen yıl tutuklanan eski donanma mensubu Michael R. White ve 2007’den bu yana haber alınamayan eski FBI görevlisi Robert Levinson’un serbest bırakılmasını istiyor.