İran ve ABD Arasında Venezuela'ya Petrol Sevkiyatı Gerginliği

Zarif mektubunda “İran’ın, egemenlik haklarını korumak ve hukuki dayanağı olmayan uygulamalara karşı her türlü uygun ve gerekli karşılığı verme hakkını elinde tuttuğunu” ifade etti. Zarif ayrıca “Bu hegemonyacı savaş gemisi diplomasisi uluslararası ticaret, deniz yolları ve serbest enerji akışını ciddi anlamda tehdir ediyor” ifadelerini kullandı.

Amerika, mevcut yaptırımları çerçevesinde İran’ın petrol satışı yapmasına izin vermezken Venezuela’daki Maduro yönetimine yönelik ambargoları nedeniyle bu ülkeye petrol satışı yapılmaması konusunda baskı yapıyor.

Hali hazırda en az 5 tankerin Venezuela’ya petrol götürmek üzere uluslararası sularda seyrettiği belirtiliyor. Venezuela dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına karşın ülkede yaşanan sorunlar nedeniyle petrol sıkıntısı çekiliyor.

İran, Amerika’nın Venezuela’ya petrol taşıyan tankerlerini tehdit ettiğini ileri sürdü ve uyarıda bulundu.

İranlı yetkililer benzer bir mesajı, Tahran’da Amerika’yı temsil eden İsviçre Büyükelçiliği yetkililerine de ulaştırdılar.

Amerikalı yetkililer hali hazırda İran’ın Venezuela’ya petrol sevkiyatına nasıl bir yanıt vereceklerini net olarak ortaya koymuş değiller.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Mailye Bakanlığı ve Amerikan Sahil Güvenlik Birimi, tüm uluslararası denizcilik şirketlerini İran’a petrol sevkiyatı konusunda yardımcı olmamaları konusunda uyarmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinden bu yana ABD yönetimi İran’a yönelik yeni ambargo kararlarını uygulamaya soktu. Başkan Trump, İran’ın petrol satışını sıfıra düşürme hedefinde olduklarını çok defa dile getirmişti.

Öte yandan Amerika Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini de tanımadığını açıklamış ve yaptırım kararları almış durumda.

İran Bakanlar Kurulu Sözcüsü Ali Rabiye de son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada “İran ve Venezuela iki bağımsız ülke ve birbirleriyle ticari ilişkileri var ve bu ilişkiler devam edecek” dedi.

