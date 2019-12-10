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İran ve ABD Arasında ‘Yeni Mahkum Takası’ İması

10.12.2019 20:11 | Son Güncelleme

Tahran rejiminden bir yetkili İran’da casusluk suçlamasıyla tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda görüşme yapılmadığını, ancak Tahran ve Washington arasındaki dolaylı görüşmelerde bir sonraki aşamanın bu olabileceği imasında bulundu

İran ve ABD Arasında ‘Yeni Mahkum Takası’ İması

Tahran rejiminden bir yetkili İran’da casusluk suçlamasıyla tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda görüşme yapılmadığını, ancak Tahran ve Washington arasındaki dolaylı görüşmelerde bir sonraki aşamanın bu olabileceği imasında bulundu

Haftasonu İran’ın, Çin ve ABD vatandaşı olan bir bilimadamını serbest bırakmasının ardından İran’ın resmi haber ajansı IRNA, yaklaşık 20 İran vatandaşının ABD’de cezaevinde tutulduğunu duyurdu.

İran, üç yıldır tartışmalı bir şekilde casusluk suçlamalarıyla cezaevinde tuttuğu Princeton Üniversitesi’nden Çin-ABD vatandaşı olan bir bilimadamını serbest bırakmış, ABD'de yargılanan İran vatandaşı Mesud Süleymani de bunun karşılığında serbest kalmıştı. Tahran, hafta sonu ABD ile başka esir değişimi anlaşmalarına hazır olduğunu da açıklamıştı.

Mahkum değişimi Tahran ve Washington arasında ayardır devam eden gerilimde nadir olarak görülen diplomatik bir atılım olarak değerlendirilmişti.

IRNA’ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından Mohsen Baharvand, “Amerikan tarafına bizdeki rakamın yaklaşık 20 olduğunu söyledik ama bu nihai sayı değil” dedi. Haberde ABD’de tutuklu bulunan İran vatandaşları sayısına ilişkin başka ayrıntı da yer almadı.

İranlı yetkiliye göre, Amerikalı yetkililer, bir ABD vatandaşının yanı sıra hem ABD hem de İran vatandaşlığı bulunan beş kişinin İran’da tutuklu bulunduğunu söylüyor. İranlı yetkili, bu kişilerin serbest bırakılması konusunda görüşmelere başlanması için şu ana kadar bir talimat gelmediğini belirtti ancak Tahran ve Washington arasındaki dolaylı görüşmelerde bir sonraki aşamanın bu olabileceği imasında bulundu.

İran’da tutuklu bulunan ABD vatandaşları arasında, casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD Donanması mensubu Michael White, çevre aktivisti Morad Tahbaz ve 10 yıl hapis cezasına mahkum olan ABD ve İngiltere vatandaşlığına sahip bir İranlı var.

"Düşman bir güçle işbirliği" yapmakla suçlandıktan sonra 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen İran ve ABD vatandaşı 83 yaşındaki Bekir Namazi ve oğlu Siamek Namazi de İran’da tutulan ABD vatandaşları arasında. Bekir Namazi’nin şu anda cezaevi izninde olduğu belirtiliyor ancak Namazi ailesi ise Bekir Namazi’nin ülkeden çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.

2007 yılında yetkilendirilmemiş bir CIA görevi için İran’da buluna eski FBI görevlisi Robert Levinson’dan da haber alınamıyor. İranlı yetkililer Levinson’ın İran’da olmadığını, kendisine ilişkin başka bilgiler olmadığını söylüyor. Levinson’ın ailesi ise oğlullarının ortadan kaybolmasından Tahran’ı sorumlu tutuyor.

İranlı yetkili Baharvand, İran’ın haftasonu İsviçre’de gerçekleştirilen mahkum değişimine ilişkin ABD ile doğrudan görüşme yapmadıklarını söyledi. İki taraf, İran’daki ABD çıkarlarını temsil eden İsviçreli yetkililer aracılığıyla irtibat kurmuştu. Washington ve Tahran arasında 1979 İslam Devrimi’nden bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor.

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