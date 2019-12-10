İran ve ABD Arasında ‘Yeni Mahkum Takası’ İması

Tahran rejiminden bir yetkili İran’da casusluk suçlamasıyla tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda görüşme yapılmadığını, ancak Tahran ve Washington arasındaki dolaylı görüşmelerde bir sonraki aşamanın bu olabileceği imasında bulundu

Haftasonu İran’ın, Çin ve ABD vatandaşı olan bir bilimadamını serbest bırakmasının ardından İran’ın resmi haber ajansı IRNA, yaklaşık 20 İran vatandaşının ABD’de cezaevinde tutulduğunu duyurdu.

İran, üç yıldır tartışmalı bir şekilde casusluk suçlamalarıyla cezaevinde tuttuğu Princeton Üniversitesi’nden Çin-ABD vatandaşı olan bir bilimadamını serbest bırakmış, ABD'de yargılanan İran vatandaşı Mesud Süleymani de bunun karşılığında serbest kalmıştı. Tahran, hafta sonu ABD ile başka esir değişimi anlaşmalarına hazır olduğunu da açıklamıştı.

Mahkum değişimi Tahran ve Washington arasında ayardır devam eden gerilimde nadir olarak görülen diplomatik bir atılım olarak değerlendirilmişti.

IRNA’ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından Mohsen Baharvand, “Amerikan tarafına bizdeki rakamın yaklaşık 20 olduğunu söyledik ama bu nihai sayı değil” dedi. Haberde ABD’de tutuklu bulunan İran vatandaşları sayısına ilişkin başka ayrıntı da yer almadı.