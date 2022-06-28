İran ve ABD Dolaylı Nükleer Müzakerelere Doha’da Başladı

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın nükleer baş müzakerecisinin, Avrupa Birliği yetkilisi Enrique Mora ile bir araya gelmesiyle birlikte Tahran ve Washington arasındaki dolaylı nükleer müzakereler bugün Doha'da başladı.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, müzakereler boyunca ABD ve İran taraflarına aracılık yapacak.

Katar'ın başkenti Doha’daki bir otelde ayrı odalarda bulunan İran'ın başmüzakerecisi Ali Bagheri Kani ve ABD'nin İran özel elçisi Rob Malley, Tahran'ın dünya güçleriyle imzaladığı 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma çabalarını geri getirmeye çalışıyor.

Doha’dan önce Viyana’da gerçekleşen müzakereler, aylardır çıkmazdaydı.

İran, ABD ile doğrudan görüşme yapmayı reddediyor. Bu nedenle Mora, iki ülke arasında dolaylı görüşmelere aracılık ediyor.

Nükleer anlaşma geçen Mart’ta yeniden canlanmaya yakın görünüyordu.

Ancak müzakereler, özellikle Tahran'ın Washington'a, İslam Devrim Muhafızları’nı ABD Yabancı Terör Örgütleri listesinden çıkarması için ısrar etmesiyle çıkmaza girdi.

Geçen hafta bir İranlı ve bir Avrupalı yetkili Reuters haber ajansına, Tahran’ın Devrim Muhafızları'nın üzerindeki Yabancı Terör Örgütü yaptırımlarının kaldırılması talebini geri çektiğini söyledi. Öte yandan yetkililer, müzakerelerde ekonomik yaptırımlar dahil hala iki meselenin çözüm beklediğini kaydetti.

2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın ekonomik yaptırımlardan kurtulma karşılığında nükleer programını kısıtlama sözü verdiği anlaşmadan çekilmişti.

Tahran, Trump’ın anlaşmadan çekilmesinden yaklaşık bir yıl sonra nükleer sınırlamaları ihlal etmeye başlamıştı.

