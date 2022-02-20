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"İran ve ABD Hemen Mahkum Takası Yapabilir"

19.02.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin ABD’yle hemen mahkum takası yapmaya hazır olduğunu söyledi. Abdullahiyan ayrıca, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş konusunda uzlaşı sağlanamazsa bunun sorumlusunun batılı devletler olacağını belirtti

"İran ve ABD Hemen Mahkum Takası Yapabilir"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin ABD’yle hemen mahkum takası yapmaya hazır olduğunu söyledi. Abdullahiyan ayrıca, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş konusunda uzlaşı sağlanamazsa bunun sorumlusunun batılı devletler olacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı. Bir panelde konuşmacı olan Abdullahiyan ABD ile İran arasındaki mahkum takası konusunda dair açıklamalarda bulundu. Mahkum takası konusunun diğer meselelerden ayrılması gerektiğini söyleyen İranlı bakan “Mahkum takasının insani bir konu olduğuna inanıyoruz. Bu konu nükleer anlaşma meselesiyle bağlantılı değil. Mahkum takasını hemen yapabiliriz” diye konuştu.

İran’ın yeniden 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma şartlarına uyması ve ABD’nin bir önceki başkan Trump tarafından çekildiği anlaşmaya geri dönmesine dair devam eden müzakerelerede değinen Abdullahiyan, bu konuda sorumluluğun batılı ülkelerde olduğunu iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Eğer İran ve batılı güçler arasında Viyana’da devam eden müzakerelerden sonuç çıkmazsa bundan batılı devletler sorumlu olacaklardır. Çünkü biz iyi bir anlaşma yapmak istiyoruz” dedi.

İran’ın Washington’la doğrudan görüşmeler yapmaya hazır olup olmadığı şeklindeki bir soruya da yanıt veren Abdullahiyan “Bunun için Washington’un İran’ın yurtdışı varlıklarını dondurma kararını kaldırması gibi somut iyi niyet adımları görmeliyiz” dedi.

İran ve batılı ülkeler tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan eski Başkan Donald Trump'ın ABD'yi çekmesi üzerine İran anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeyi sonlandırmıştı. Başkan Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte İran ve diğer ülkeler arasında yeniden anlaşmaya dönülmesi adına Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmeler başlatıldı. Henüz görüşmelerde net bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

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İran
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