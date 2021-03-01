İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

ABD, düzenlediği hava saldırısıyla 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ın başkenti Bağdat’ta havalimanı yakınlarında öldürdü. Söz konusu saldırının ardından İranlı yetkililer, ABD’ye gereken cevabın verileceğini ifade ederek, “İntikam alınacaktır” dedi. İran, ‘Şehit Süleyman Operasyonu’ adını verdiği operasyonla 8 Ocak 2020’de ABD’nin 2 bin askerinin bulunduğu Bağdat'ta Ayn'ül Esad Hava Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından Süleymani suikastı ile hali hazırda kötüleşen ABD-İran ilişkileri, savaşın eşiğine geldi. Ayn'ül Esad Hava Üssü’nde görevli Binbaşı Alan Johnson, o gece yaşananları ve saldırı anlarını CBS News’in ’60 Minutes’ programında anlattı.

“HAYATTA KALMAMIZ TAMAMEN ŞANSTAN İBARETTİ”

ABD’li gazeteci David Martin’in sorularını yanıtlayan Johnson, füzelerin yere düşmesiyle yaşadıkları sarsıntı sonrası sığınaklara koştuklarını ifade etti. Füze saldırıları devam ettiği sırada bir sığınaktan diğerine koştuklarını, normalde 10 kişi kapasiteli sığınağa 40 kişi girdiklerini ifade eden Johnson, hayatta kalmalarının şanstan ibaret olduğunu ifade etti. Johnson, “Şans. Aslında söyleyebileceğim tek şey, Tanrı'nın elinin bizi koruduğu. Çünkü gerçekten kimse bundan sağ çıkamazdı” dedi.