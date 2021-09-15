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İran ve Afganistan Arasında İlk Ticari Uçuş Yapıldı

15.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’la Afganistan arasında ticari uçuşlara yeniden başlandı. İran’ın devlet televizyonu Alam TV kanalı, iki ülke arasındaki seferlerin bugün itibariyle yeniden başladığını duyurdu

İran ve Afganistan Arasında İlk Ticari Uçuş Yapıldı

İran’la Afganistan arasında ticari uçuşlara yeniden başlandı. İran’ın devlet televizyonu Alam TV kanalı, iki ülke arasındaki seferlerin bugün itibariyle yeniden başladığını duyurdu.

Alam Tv kanalında yer alan haberde, İran’in Meşhed kentinden kalkan İran Mahan Havayolları’na ait bir yolcu uçağının bugün Kabil Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi. Uçakta 19 yolcunun bulunduğu ifade edildi.

Uçağın dönüş uçuşuna ilişkinse henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bir süre önce Pakistan Havayolları PIA’da Kabil ve İslamabad arasında uçuşlara başlamıştı.

İran’la Afganistan arasındaki uçuşlarda da Kabil Havalimanı’nın ABD askerleri ve uluslararası güçlerin 31 Ağustos’ta çekilmesinin ardından kapanması nedeniyle durmuştu.

Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’nın işletilmesi ve yeniden uçuşlara açılması konusunda Talebanm yönetimi Katar ve Türkiye’yle görüşmelere devam ediyor.

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