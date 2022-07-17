HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran ve Almanya'da koronavirüs alarmı! Maske geri dönüyor

İran ve Almanya'da koronavirüs alarmı! Maske geri dönüyor

17.07.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınında Omicron'un iki alt varyantın da ortaya çıkmasının ardından birçok ülkede vaka sayılarında büyük artış yaşanıyor. İran'da Covid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığı belirtilerek, halktan maske takılması ve kalabalık yerlerden uzak durulması çağrısı yapıldı. Diğer yandan Almanya'da ise maske zorunluluğunun geri getirileceğini açıklandı.

İran ve Almanya'da koronavirüs alarmı! Maske geri dönüyor

Covid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, İran’da Covid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu.

VAKA SAYILARINDA BÜYÜK ARTIŞ

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, yeni vakalardan 516’sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656’sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İran’da Covid-19 salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Covid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ALMANYA'DA MASKE ZORUNLULUĞU GERİ GELİYOR

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde yeni önlemlerin alınacağını belirterek, maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurdu. Buschmann, sonbahar ve kış aylarının ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, alınacak yeni tedbir ve kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

AW669669_01

Bakan Buschmann, toplu taşımalara maske zorunluluğunun kapalı kamusal alanlarda geri getirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "İç mekandakiler için maskelerin etkinliği tartışılmaz. Halihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan, karantina ve okulların kapanmasına veya sokağa çıkma yasaklarına ise geri dönülmeyeceğini belirtti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'dan Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrıİran'dan Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı
Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi varTrafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var
Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti… Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…
Anahtar Kelimeler:
Almanya İran koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda...

'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda...

Sonunda bu da oldu! 'Eve tırmanan hırsız' soyuldu

Sonunda bu da oldu! 'Eve tırmanan hırsız' soyuldu

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.