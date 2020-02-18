İran ve Almanya Mahkum Takası Yaptı

İran, Almanya’yla mahkum takası gerçekleştirdiklerini duyurdu. İran, tutuklu bir Alman vatandaşını Almanya’da tutuklu bir İranlıya karşılık serbest bıraktı. Almanya’da tutuklu bulunan İran vatandaşının Amerika ambargosunu delme suçlamasıyla gözaltında olduğu belirtildi.

İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gulamhüseyin Esmaili yaptığı açıklamada “Almanya’da tutuklu bulunan vatandaşımızın Amerika’ya teslim edilmemesi halinde ülkemizde tutuklu bulunan Alman vatandaşını serbest bırakacağımızı duyurmuştuk. Pazar günü vatandaşımız Almanya’dan ayrıldı ve İran’a geldi biz de Pazartesi günü tutuklu Alman vatandaşını serbest bıraktık” dedi.

Yetkililerin açıklamasına göre İran’da tutuklu bulunan Alman vatandaşının yasak bölgede izinsiz fotoğraf ve video çekmekten gözaltına alınmış ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya tarafından serbest bırakılan İran vatandaşı Ahmed Khalili’nin Amerika’nın yaptırım kararlarına uymamak suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Ahmed Khalili’nin geçtğimiz hafta Almanya’da güvenlik konferansına katılan İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif’le birlikte İran’a döndüğü açıklandı.

İran yönetimi geçen Aralık ayında Amerika’yla yapılan bir takasın ardından daha fazla sayıda tutuklu değişimine de hazır olduğunu açıklamıştı.

Aralık ayında İran, Çin asıllı Amerikalı Xiyue Wang’a karşılık Amerika’nın kök hücre araştırmaları uzmanı bilimadamı Mesud Süleymani’nin serbest bırakılmasını sağlamıştı.

