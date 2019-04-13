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İran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

 İRAN ve Azerbaycanlı 20 kişilik macera tutkunu genç, Tahran'dan bisikletle yola çıkıp Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'ndan girdikleri Türkiye'de, Trabzon'a geldi.

İran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyor

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) - İRAN ve Azerbaycanlı 20 kişilik macera tutkunu genç, Tahran'dan bisikletle yola çıkıp Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'ndan girdikleri Türkiye'de, Trabzon'a geldi. Karadeniz'in doğasında yeşil yolculuğa çıkan grup, Sümela Manastırı ve Uzungöl başta olmak üzere bölgedeki tabiat parkları ile yaylaları geziyor.
İran'ın başkenti Tahran'dan yola çıkan İran ve Azerbaycanlı 20 kişilik macera tutkunu genç, Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'ndan girdikleri Türkiye'de, Trabzon'a geldi. Karadeniz'in doğasında yeşil yolculuğa çıkan grup, Sümela Manastırı ve Uzungöl başta olmak üzere Sera Gölü, Ayasofya, Atatürk Köşkü, Altındere Milli Parkı ve Boztepe gibi tarihi ve doğal merkezleri ziyaret etti, kamp kurdu. İran'ın Trabzon Başkonsolosu Reza Baghdan Kondori'yi de ziyaret eden grup, gezileri sırasında fotoğraf çektirdi, selfie yaptı. Grup, Türkiye sınırları içerisinde 500 kilometrenin üzerinde pedal çevirdi.
'ÇOK GÜZEL YERLER GÖRDÜK'
Bisikletli grubun lideri Aidin Mehrabani, bisikletle dünyanın her noktasına gitmeye çalıştıklarını söyledi. Mehrabani, "Trabzon'un yaylalarında, güzel yerlerde gezdik. Biz bisikletçiyiz, bisikletle doğada, tabiatta dolanan bir grubuz. Dünyanın her yerine ve İran'ın her noktasına gidiyoruz. Trabzon da çok güzel. İlerleyen günlerde yeniden geleceğiz" dedi.
Karadeniz'i keşfetmek üzere geldiklerini anlatan Majid Nazeri de, "Arkadaşlarım vasıtasıyla bu grup ile tanıştım. Bu grupla ilk kez bir etkinliğe katıldım ve İran dışında yaptığımız ilk etkinliğimiz oldu. İran'da böyle bisiklet etkinliklerimiz vardı. Trabzon'un yemekleri ve tatlıları çok güzel. Maçka ve Uzungöl çok güzeldi" diye konuştu.
'ŞEHİR ÇOK GÜZEL'
Muhsin Nazeri ise, Trabzon'da ulaşımın güvenli olduğunu belirterek, "Sera Gölü ve Sümela Manastırı iyiydi. Şehirde caddeler de çok güzeldi. Bölgeyi çok sevdik. Onun için biz burada bisiklet binmeye karar verdik ve geldik. Burada şoförler çok dikkatliler. Güvenlik içinde bir sürüş yapabiliyoruz. Yollar burada çok güvenli onun için burayı herkese öneririm" ifadelerini kullandı.
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İran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyorİran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyorİran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyorİran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyor

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