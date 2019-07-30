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İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra ortak güvenlik toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

İran ve BAE arasında 2013'ten bu yana ilk kez düzenlenen Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı'nda Basra Körfezi'ndeki iş birliği imkanları, iki ülkenin vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Basra Körfezi'nde iş birliği imkanlarının incelendiği Ortak Sahil Güvenlik Toplantılarına 6 yıl aradan sonra tekrar başladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran-BAE deniz sınırlarındaki iş birliği imkanlarının görüşüleceği "Altıncı Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı" iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla bugün başkent Tahran'da düzenleniyor.

Toplantıda, İran ve BAE'nin Basra Körfezi'ndeki iş birliği imkanları, iki ülkenin vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor.

İran ve BAE Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı son olarak Temmuz 2013'te düzenlenmişti.

Basra Körfezi'nde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde BAE ve İran'ın Körfez'in güvenliğine ilişkin 6 yıl aradan sonra ortak toplantı yapması dikkati çekti.

Öte yandan bölgesel meselelerde Suudi Arabistan'la birlikte İran karşısında yer alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran'a karşı girişimlerinden geri adım attığına yönelik haberler medyada yer buluyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren BAE yönetimi, bu ülkedeki askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan, mayıs ayında Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarda İran'ı suçlayan ABD'nin aksine "İran'ın suçlanması için kesin kanıtlara sahip olunması gerektiğini" belirtmişti.

BAE'nin Basra Körfezi'nde İran ve ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşmesinden endişe ettiği yorumları yapılıyor.

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BAE İRAN

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