İran ve Çin liderlerinden ABD'nin tek taraflı politikalarına tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin uluslararası alanda izlediği tek taraflı politikalarına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmede, Çin ile ilişkilerin İran için "stratejik" olduğunu belirten Ruhani, "ABD hükümeti, Asya kıtasında ve dünyada tahakküm kurabilmek hedefiyle İran, Çin ve diğer ülkelere yönelik baskılar uyguluyor. ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı İran ve Çin'in kararlı duruşu hem Asya hem dünya için önemlidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Çin tarafından sürdürülen "Kuşak ve Yol" projesine de değinen Ruhani, bu projede önemli rol oynamaya hazır olduklarını belirtti.

Tahran'ın Pekin'le enerji alanındaki iş birliğini sürdürmek ve altyapı projelerinde birlikte çalışmak istediğini de vurgulayan Ruhani, Çin'in İran'ın güneydeki bölgelerine ve limanlarına yatırımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.