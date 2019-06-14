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İran ve Çin liderlerinden ABD'nin tek taraflı politikalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "ABD hükümeti, Asya kıtasında ve dünyada tahakküm kurabilmek hedefiyle İran, Çin ve diğer ülkelere yönelik baskılar uyguluyor" - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi bölgedeki gerginliğin temel faktörüdür"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin uluslararası alanda izlediği tek taraflı politikalarına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmede, Çin ile ilişkilerin İran için "stratejik" olduğunu belirten Ruhani, "ABD hükümeti, Asya kıtasında ve dünyada tahakküm kurabilmek hedefiyle İran, Çin ve diğer ülkelere yönelik baskılar uyguluyor. ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı İran ve Çin'in kararlı duruşu hem Asya hem dünya için önemlidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Çin tarafından sürdürülen "Kuşak ve Yol" projesine de değinen Ruhani, bu projede önemli rol oynamaya hazır olduklarını belirtti.

Tahran'ın Pekin'le enerji alanındaki iş birliğini sürdürmek ve altyapı projelerinde birlikte çalışmak istediğini de vurgulayan Ruhani, Çin'in İran'ın güneydeki bölgelerine ve limanlarına yatırımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi ise İran ile stratejik ilişkileri sürdüreceklerini ifade ederek, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi bölgedeki gerginliğin temel faktörüdür." açıklamasında bulundu.

İran ile bölgesel ve uluslararası iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Çin Devlet Başkanı Şi, terörle ve organize suçlarla mücadele alanındaki iş birliğini de artıracaklarını söyledi.

Şi, İran'ın Kuşak ve Yol projesine desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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ABD Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çin Devlet Başkanı Şi Cinping İRAN

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