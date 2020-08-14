Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme

İran ile Filistin yönetiminden İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında dün açıklanan diplomatik ilişkileri yeniden tamamen başlatma kararına sert tepkiler geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Bu stratejik aptallık sadece İsrail karşıtı direniş cephesini kuvvetlendirir” denildi. Abu Dabi yönetiminin Filistin halkına “utanç verici, yasa dışı ve aynı zamanda tehlikeli” bir kararla ihanet ettiğininin belirtildiği açıklamada, “Filistinliler, İsrail suç rejimiyle olan bu anlaşmayı asla affetmeyecekler” denildi.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme açıklamasına Filistin yönetiminden de tepki geldi. Filistin yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki yaptığı açıklamada Filistin lideri Mahmud Abbas’ın isteği doğrultusunda BAE’deki büyükelçilerini geri çektiklerini açıkladı. Abbas’ın varılan anlaşmayı "saldırgan" ve "Kudüs'e ihanet" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas da İsrail-BAE anlaşmasını kabul etmediğini açıkladı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Hamas’tan bir yetkili, Hamas ile Filistin yönetimi arasındaki siyasi gerginliğe rağmen Abbas ile Hamas lideri İsmail Haniye’nin telefonda görüştüğünü aktardı. Yetkilinin, “Bütün Filistin grupları İsrail ile normalleşmeyi reddetme konusunda birlikteler” dediği belirtildi.