İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, nükleer anlaşmayı tek taraflı sürdürmeyeceklerini ve anlaşmadaki taahhütlerin kademeli azaltılması kararının İran'ın "değişmez stratejisi" olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Şemhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne, başkent Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü.

ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra İran'ın bir yılı aşkın süredir anlaşmayı tek başına sürdürdüğünü ve Avrupa'nın bu süreyi değerlendiremediğini ifade eden Şemhani, "İran'ın kesin kararı, diğer tarafların nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde taahhütlerini yerine getirmektir. Anlaşmayı tek taraflı sürdürme dönemi sona erdi." dedi.

Talepleri karşılanıncaya kadar nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kademeli azaltılmasının İran'ın "değişmez stratejisi" olacağını belirten Şemhani, bununla ilgili adımların anlaşmanın 26 ve 36'ncı maddelerine dayanarak atıldığını ifade etti.