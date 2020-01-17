İran ve Kanada dışişleri bakanları Umman'da "düşürülen Ukrayna uçağını" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman'ın başkenti Muskat'ta Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin konular ele alındı.

Olaydan duydukları derin üzüntüyü dile getiren Zarif ve Champagne, söz konusu uçakta vatandaşlarını kaybeden İran ve diğer ülkeler arasındaki teknik, konsolosluk ve hukuki iş birliği meselelerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca iki ülke dışişleri bakanlıklarında görevli uzman ekipler arasındaki irtibatın sürdürülmesi ve iki bakanın uygun bir zamanda yeniden bir araya gelmesi kararı alındı.

Zarif-Champagne görüşmesinin, Kanada'nın talebi üzerine İran Dışişleri Bakanı'nın Hindistan dönüşü Muskat'ta gerçekleştirildiği kaydedildi.

