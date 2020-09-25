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İran ve Rusya Corona Virüsü Aşısı Üretiminde İşbirliği Yapacak

25.09.2020 12:48 | Son Güncelleme

İran ve Rusya, Corona virüsü aşısının ortak üretimi konusunda işbirliği yapacaklar.

İran ve Rusya Corona Virüsü Aşısı Üretiminde İşbirliği Yapacak

İran ve Rusya, Corona virüsü aşısının ortak üretimi konusunda işbirliği yapacaklar. İran’ın Moskova Büyükelçisi de bu haberi doğruladı.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali yaptığı açıklamada “Görüşmeleri sürdürüyoruz. RDIF Başkanı Kiril Dmitriev’le görüştüm. Yetkililerimiz de birkaç kez biraraya gelerek görüşmeler yaptılar ve işbirliği yapacağımızı duyurduk” dedi.

Rusya daha önce Sputnik-V adını verdiği Corona virüsü aşının üretimi için Hindistan’la da anlaştığını açıklamıştı. Rusya söz konusu aşıdan ülke içerisinde 300 milyon doz üreteceğini belirtmişti. Benzer şekilde aşının üretimi konusunda Rusya’nın aralarında Brezilya’nın da bulunduğu bazı ülkelerle görüşmeleri devam ediyor.

Son olarak Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Rusya’ya Türkiye’de aşının insan deneyleri konusunda izin verilebileceğini söylemişti.

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