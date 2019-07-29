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İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:02 | Son Güncelleme

İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yaptı.

İran ile Rusya'nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, "İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

Hanzade, ortak askeri tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

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İRAN

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