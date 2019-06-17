İran ve Rusya'dan ABD'ye 'Siber Müdahale' Suçlaması

İran ve Rusya, ABD’nin ülkelerine yönelik siber saldırı ve siber casusluk girişimleri olduğu yönünde yeni iddialar ortaya attı. Rusya’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rus enerji hatları şebekesine zarar verici nitelikte siber müdahale girişiminde bulunduğu öne sürülürken, İran devlet kanalı IRIB İran’ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) İran’a yönelik önemli bir siber casusluk ağını ortaya çıkararak, CIA ajanlarının bu kapsamda gözaltına alınmalarını sağladığını öne sürdü.
New York Times gazetesinde Cumartesi günü yayınlanan bir haberde ABD’nin, Rus enerji hatları şebekesine siber müdahalede bulunmuş olabileceğinin ileri sürülmesinin ardından Kremlin’den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Rus yönetimi, haberin Rusya’ya karşı bir “siber savaş” yürütüldüğü tezini doğrular nitelikte olduğunu savundu.
Kremlin: ‘ABD’nin Siber Müdahale İddiası Endişe Verici’
New York Times’ın haberinde, Amerika’nın Rusya’nın enerji hatları şebekesine siber müdahalede bulunmuş olabileceği belirtilmişti. Gazete haberini, isimlerini açıklamadığı, ABD yönetiminde halen görevde olan ve eskiden görev yapmış bazı yetkililere dayandırmıştı.
Konuyla ilgili Rusya’dan ilk resmi açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’dan geldi. Peskov sözkonusu habere ilişkin yorumunun sorulması üzerine, “Bu bilgi hiç şüphesiz Rusya Federasyonu’na karşı siber savaş ve askeri siber harekat olasılığının işaretlerini gösteriyor” diye konuştu.
Rus RIA ve Tass haber ajansları da, ismini açıklamadığı bir güvenlik yetkilisine dayanarak, Rusya’nın ABD’nin Rus altyapısı kontrol sistemlerine sibah saldırı girişimlerini ortaya çıkardığını ve engellediğini öne sürdü.
Peskov ayrıca, Rus ekonomisinde stratejik öneme sahip kurum ve sistemlerin geçmişte birçok kez yabancı siber saldırılara maruz kaldığına da değindi ve Kremlin yetkililerinin gerekli koruma yöntemlerini uygulamaya devam ederek ülke ekonomisini güvende tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Trump’tan NYT’a tepki: ‘Halkın düşmanı’
New York Times’ın haberinin yayınlanmasının ardından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında, gazeteyi “vatan hainliğiyle” suçladı. Trump, “Yenilen New York Times gazetesinin, ABD’nin Rusya’ya karşı siber saldırılarını ciddi oranda arttırdığı yönünde bir haber geçtiğine inanabiliyor musunuz? Bu, bir zamanlar harika olan bir gazetenin bir haber, hatta ülkemiz için kötü bile olsa herhangi bir haber için tam anlamıyla vatan hainliği yapmasıdır” ifadelerini kullandı.
Mesajına “Günümüzün yolsuz medyasında her şey olabilir” şeklinde devam eden Trump, medyayı “Halkın düşmanı” olarak nitelendirdi.
İran: ‘ABD’nin Bir Siber Casusluk Ağını Ortadan Kaldırdık’
Diğer taraftan İran yönetimi de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) idaresindeki bir siber casusluk ağını çökerttiğini öne sürdü. Üst düzey bir İranlı yetkili, Amerika’nın büyük çaplı bir siber casusluk ağını ortaya çıkardıklarını ve farklı ülkelerde çok sayıda Amerikalı ajanın gözaltına alındığını iddia etti.
Reuters haber ajansının İran devlet kanalı IRIB’e dayanarak aktardığına göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamkani konuyla ilgili açıklamasında “CIA’in farklı ülkelerdeki faaliyetlerinde önemli bir yeri olan, CIA’in en karmaşık siber casusluk ağlarından biri kısa bir süre önce İran istihbarat birimlerince ortaya çıkarıldı ve etkisiz hale getirildi” dedi.
Konuyla ilgili istihbaratı müttefikleriyle daha önce de paylaştıklarını ve bunu takiben çeşitli ülkelerde ilgili CIA ajanlarının belirlenerek gözaltına aldığını söyleyen Şamkani, hangi ülkelerde ve kaç CIA ajanının gözaltına alındığı hakkında bilgi vermedi.
IRIB’in aktardığına göre, Şamkani konuyla ilgili bazı bilgilerin ABD tarafından da paylaşıldığını, bu nedenle de İran’ın da halkı bilgilendirmek adına şimdi açıklama yaptığını söyledi.
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