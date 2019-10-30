İran ve Rusya’dan ABD’ye Suriye Eleştirisi 

Zarif, “İran ve Rusya, Suriye rejiminin daveti üzerine orada bulunuyor ve biz rejim ve Suriye halkı istediği sürece orada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Zarif “Görünen o ki ABD, petrolü korumak için bölgede kalacak. En azından Başkan Trump ABD’nin niyetini açıkça söyleyecek kadar dürüst” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Salı günü Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığı toplantının ardından Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında da konuya değindi.

İran ve Rusya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının yakınında asker konuşlandırmaya devam etme kararını eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise doğal kaynak aramaya yönelik yapılacak olası bir çalışmasının meşru olmacağı uyarısında bulundu.

Suriye Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantısından bir gün önce İran, Rusya ve Türkiye’nin dışişleri bakanları Cenevre'de toplandı.

Rusya Dışişleri Bakanı “Egemen bir ülkenin doğal kaynakların kendi isteği dışında yasadışı şekilde istismar edilmesi gayrımeşrudur ve bizim hepimizin paylaştığı görüş de bu yöndedir” dedi.

Lavrov, “ABD’li meslektaşlarımız bu konudaki duruşumuzun farkındalar ve bu duruşumuzu korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Salı günü yazdığı bir Twitter mesajında “Suriye’nin doğal kaynakları Suriyeliler’e aittir” ifadesini kullandı.

Altun “Petrol ya da başka tür kaynaklar mültecilere ve yerlerinden olanlara yardım etmek, sivillere destek vermek ve yerel altyapı çalışmalarına katkı sağlamak gibi imar amaçlı çabalar dahilinde kullanılmalı. Suriyeliler kendi siyasi geleceklerini tayin edecekleri gibi kendi topraklarının doğal kaynaklarının nasıl kullanılacağına da kendileri karar vermeli” diye yazdı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn ise Salı günü Cenevre’de yaptığı açıklamada Suriye’de devam eden tehlikeli durumdan duydukları kaygıyı dile getirdi. Temsilci tüm taraflara durumu istikrara kavuşturmaları için çalışmaları çağrısı yaptı.

Trump’ın Pazar günü yaptığı Exxon Mobile ya da başka bir ABD petrol şirketinin Suriye’nin petrol sahalarını işletmesi teklifine hukukçular ve enerji uzmanları tarafından tepki gelmişti.

ABD Savunma Bakanı Mike Esper ise ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını mekanize birliklerle güçlendireceğini ve IŞİD militanlarının petrol sahalarını ve gelirini elde etmesinin önüne geçeceğini söylemişti.

