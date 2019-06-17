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İran ve Rusya’dan enerjide iş birliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

İran ve Rusya, petrol, petrokimya, gaz ve enerji sektöründe işbirliğini öngören büyük bir anlaşama imzaladı.İran ve Rusya arasında enerji sektöründe geniş kapsamlı bir anlaşma imzalandı.

İran ve Rusya, petrol, petrokimya, gaz ve enerji sektöründe işbirliğini öngören büyük bir anlaşama imzaladı.
İran ve Rusya arasında enerji sektöründe geniş kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Enerji sektöründe işbirliğini öngören 27 maddelik anlaşma, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin ve İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zamanian tarafından imzalandı.
İran ve Rusya arasında 15’si düzenlenen ekonomik ve ticari işbirliği toplantısında imzalanan bu anlaşmayla birlikte ABD yaptırımlarının merkezinde olan enerji sektöründe iki ülke işbirliğine gitme kararı aldı.
İran Çalışma Bakanı iki ülke arasında düzenlenen ekonomik ve ticari işbirliği toplantısına 500’ün üzerinde şirketin katıldığını söyleyerek Rusya ile enerji alanında önemli işbirliklerinin olacağını söylemişti.

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