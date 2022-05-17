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“İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Irak’ta Görüşecek”

17.05.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ve Suudi Arabistan’ın dışişleri bakanlarının Irak’ta yeniden biraraya geleceği belirtildi. Görüşmenin, iki ülke arasındaki bölgesel ve ikili gerginlikleri azaltmasına yardımcı olması bekleniyor

“İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Irak’ta Görüşecek”

İran ve Suudi Arabistan’ın dışişleri bakanlarının Irak’ta yeniden biraraya geleceği belirtildi. Görüşmenin, iki ülke arasındaki bölgesel ve ikili gerginlikleri azaltmasına yardımcı olması bekleniyor.

İki ülke arasında geçen yıl başlatılan doğrudan ikili müzakerelerin beşinci turu geçen ay Bağdat’ta düzenlenmişti. İranlı yetkililer müzakerelerin “olumlu” ilerlediği yorumunu yapıyor.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ta yer alan habere göre, İranlı milletvekili Cevad Kerim Kuddusi, iki bakanın Irak’ta yakın bir zamanda görüşeceğini söyledi. Kuddusi, “İranlı bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabaistanlı Faysal bin Ferhan, büyükelçiliklerin yeniden açılması ve Yemen’deki kriz gibi bölgesel konuları görüşmek üzere yakın bir zamanda Irak’ta biraraya gelecek” ifadelerini kullandı.

Kuddusi, ayrıntı paylaşmazken, Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına İran Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz yanıt gelmedi.

Nüfusunun büyük bir çoğunluğu Sünni olan Suudi Arabistan ile Şii Müslümanlar’ın çoğunlukta olduğu İran, Ortadoğu’da temsili savaşlar nedeniyle uzlaşmazlık içinde. İki ülke, gerginliklerin azaltılmasını sağlama amacıyla doğrudan ikili müzakereleri geçen yıl başlatma kararı aldı.

Suudi Arabistan’da Şii bir dinadamının idamının ardından İran’da patlak veren protestolar sonrasında Riyad-Tahran ilişkilerindeki çıkmaz derinleşti. 2016 yılında düzenlenen protestolarda İranlı protestocular Tahran’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği binasına saldırmıştı.

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İran
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