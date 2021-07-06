İran ve Suudi Arabistan Görüşmelerinde İlerleme Kaydediliyor

İran ve sorunlar yaşadığı Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler sürüyor. İran tarafından yapılan açıklamda, görüşmelerde ilerleme sağlandığı ancak halen daha çok sayıda tartışmalı konunun masada olduğu belirtildi.

İran hükümet Sözcüsü Ali Rebii, devlet televizyonu tarafından yayınlanan konuşmasında “Bu görüşmelerde iyi ilerleme kaydedildi. Ancak bazı tartışmalı konuların çözümlenmesi zaman alabilir” ifadelerini kullandı.

İki ülke aradaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla Nisan ayında, doğrudan görüşmelere başladılar.

Amerika’nın yakın müttefiklerinden olan Suudi Arabistan, İran’ın nükleer programına, Suriye ve Ortadoğu’da bazı militan grupları desteklemesi ve Yemen’de Husilere destek vermesi gibi konularda ters düşüyorlar.

