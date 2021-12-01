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İran ve Taliban arasında gerilim! 'Yanlış anlaşılma' çatışması

01.12.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ve Afganistan sınırında yer alan Nimruz vilayeti yakınlarında Taliban ile İran sınır güçleri arasında 'sınırın yanlış anlaşılması' sebebiyle çatışma çıktı. Çatışmanın sona erdiği belirtilirken tarafların kayıp verip vermediğine dair bilgi paylaşılmadı.

İran ve Taliban arasında gerilim! 'Yanlış anlaşılma' çatışması

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Nimruz vilayeti yakınlarındaki Şegalek bölgesinde bulunan İranlı çiftçilere sınır ihlali gerekçesiyle Taliban tarafından ateş açıldı.

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İRANLI ÇİFTÇİLER DUVARLARI AŞINCA ÇATIŞMA ÇIKTI

İran'ın kaçakçılarla mücadele için Afganistan sınırının birkaç yüz metre içerisine inşa ettiği duvarların İranlı çiftçiler tarafından aşılması üzerine Taliban güçlerinin sınır ihlali yapıldığını sanarak İranlı sivillere ateş açtığı ve İran sınır muhafızlarının da Taliban'a karşılık vermesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıktığı belirtildi.

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Çatışmanın sona erdiği belirtildi ancak iki tarafın kayıp verip vermediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberde, İran'a ait sınırdaki kontrol noktalarının Taliban tarafından ele geçirildiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar da yalanlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İran Taliban
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