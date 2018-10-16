"İran ve Türkiye güçlerini birleştirirse dünya pazarında söz sahibi olabilirler"

İki ülkenin 160 milyon dolarlık bir pazar oluşturduğuna işaret eden Süleymani, İki ülke cumhurbaşkanının ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkartma kararlılıklarını dile getiren Süleymani, bunu gerçekleştirmek için ilişkilerin en üst seviyeye çıkartıldığını hatırlattı.

İki ülkenin özel sektörünün işbirliğine işaret eden Süleymani, "İran ve Türkiye'deki özel sektör güçlerini birleştirirse dünya pazarında söz sahibi olabilirler. Bunun için özel sektörün önündeki bankacılık ve gümrük engellerinin kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Süleymani, İran ve Türkiye'nin sahip olduğu imkanları birleştirmelerinin iki ülkenin ticari faaliyetlerine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Süleymani şöyle devam etti:

"İran, ihracatını geliştirmek, yatırım çekmek, transit taşımacılığı ve mal temininde en önemli ortağı olarak Türkiye'yi görmektedir. Türkiye'yle ortak ticari faaliyetlerimizi geliştirmek için dostlarımızın Maku Serbest Ticaret Bölgesi'nin imkanlarını tanımalarını istiyoruz. Bu, transit taşımacılığa ve pazarlamayla ilgili programları geliştirmemize imkan sağlayacaktır."

Söz konusu adımların atılması yolunda ortak çalışma gruplarının kurulması iki ülkedeki ilgili makamlarla görüşmeler yürüttüklerini dile getiren Süleymani, Maku Serbest Ticaret Bölgesi'nin ucuz enerji, doğalgaz, su, arazi, insan gücü ve alt yapısıyla dünya transit taşımacılığında önemli rol oynayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

