İran ‘Yabancı Güçleri’ Irak ve Lübnan’ı Karıştırmakla Suçladı

İran; ABD, Suudi Arabistan ve İsrail’i günlerdir can kayıplarının da yaşandığı protestolarla sarsılan Lübnan ve Irak’ta karışıklığı körüklemekle suçladı ve her iki ülkede sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

İran devlet medyasının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin genel sekreteri Mahmud Vaezi, “Tavsiyemiz her zaman için barış çağrısı yapmak ve bu ülkelere yabancı güçlerin müdahalesini durdurmak yönünde olmuştur” şeklinde açıklama yaptı.

Vaezi ABD, Suudi Arabistan ve İsrail’in bu ülkelerin halkını kışkırttığını ve muhalif güçlere mali destek sağladığını savundu.

