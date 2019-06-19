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İran, yabancı turistler için pasaporta mühür vurmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran’ı ziyaret edecek olan yabancı turistlerin pasaportlarına İran mührünün vurulmayacağını duyurdu.İran’ı ziyaret edecek olan yabancı turistlerin ABD yaptırımları nedeniyle sorun yaşamamaları için bu kararın alındığını belirten Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili yeni karar, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak" dedi.Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Rebii, İran’a daha fazla turist çekmek istediklerini ancak ABD’nin İran’ı ziyaret eden turistlerde yaptırım uygulaması nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından bu kararın alındığını söyledi.İran’a daha fazla turist beklediklerini belirten Rebii, "Bu kararla birlikte yabancı turistler İran’da daha kolay seyahat edebilirler” dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran’ı ziyaret edecek olan yabancı turistlerin pasaportlarına İran mührünün vurulmayacağını duyurdu.
İran’ı ziyaret edecek olan yabancı turistlerin ABD yaptırımları nedeniyle sorun yaşamamaları için bu kararın alındığını belirten Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili yeni karar, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak" dedi.
Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Rebii, İran’a daha fazla turist çekmek istediklerini ancak ABD’nin İran’ı ziyaret eden turistlerde yaptırım uygulaması nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından bu kararın alındığını söyledi.
İran’a daha fazla turist beklediklerini belirten Rebii, "Bu kararla birlikte yabancı turistler İran’da daha kolay seyahat edebilirler” dedi.

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